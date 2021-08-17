إيطاليا: عدد المهاجرين يزداد بنسبة 128% خلال عام

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - ارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا في الفترة بين أغسطس 2020 ويوليو 2021، إلى 49280 مهاجرا، بنسبة زيادة تبلغ 128% مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.



وأوضحت الوزارة أن عدد المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، بلغ 7843 مهاجرا، أي بزيادة قدرها 155،26%.



وجاءت هذه البيانات في تقرير أعدته وزارة الداخلية الإيطالية الذي يفحص الأنشطة والمبادرات لجميع أقسام الشرطة وينشر كل عام بمناسبة الاجتماع التقليدي في 15 أغسطس، للجنة الوطنية للنظام العام والأمن، الذي استضافته هذا العام مدينة باليرمو.



إلى جانب ذلك، كشف التقرير إلقاء القبض على 147 مهربا.



وشملت عمليات الإنزال المستقلة 40 ألف و727 شخصا، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تم انقاذهم في منطقة البحث والإنقاذ 8535 شخصا، إذ تمت عمليات الانقاذ بواسطة 4239 منظمة غير حكومية. (أنسامد).



