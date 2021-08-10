غرق 380 مهاجرا في البحر المتوسط بين يناير ويوليو

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - أعلنت منظمة الهجرة الدولية غرق حوالي 380 مهاجرا خلال محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله لنفس الفترة العام الماضي.



غير أن عدد الأشخاص المفقودين في البحر، خلال رحلة العبور، قد شهد ازدياد، بالمقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل 629 مفقودا، مقابل 597 خلال العام الماضي، وفقا للمنظمة.



ونشرت المنظمة هذه الأرقام في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر.



إلى جانب ذلك، أحصت المنظمة 864 شخصا تم انقاذهم أو رصدهم في البحر، وتم إعادتهم إلى ليبيا.



ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 20 ألف مهاجرا، تمت إعادتهم إلى ليبيا خلال العام الجاري، من بينهم 711 قاصرا، و1336 سيدة، مقارنة بـ 11،891 مهاجر، خلال العام الماضي بأكمله. (أنسامد).



