إيطاليا: نشر رادارات بتكنولوجيا حديثة لاكتشاف مسببي الحرائق

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - بدأت السلطات الإيطالية استخدام رادارات بتكنولوجيا فائقة لكشف مسببي الحرائق لاسيما في المناطق الطبيعية المحمية.



ومن المقرر إنشاء مقر رئيسي لمكافحة مسببي الحرائق المتعمدة ولحماية البمناطق البحرية في مقاطعة فاريزي بإقليم لومبارديا، بنهاية العام الجاري.



وسيستعين هذا الجهاز الجديد بمنظومة رادارات كان قد تم تجربتها في ثمانينات القرن الماضي في شمال إفريقيا، لكن تم تحديثها بتكنولوجيا فائقة.



وتسمح هذه المنظومة الجديدة لمكافحة الحرائق التي تقدمها شركة "تريسكاف Triskav"، برؤية بداية الحريق من خلال كاميرات حرارية خاصة تستخدم جنبا إلى جنب مع رادار عالي التردد.



يبين الرئيس التنفيذي للمشروع، جورجيو كومري أن المنظومة يمكن استخدامها بشكل عام لحماية البيئة والمناطق البحرية المحمية، منوها إلى الحرائق الدائرة في منطقة سردينيا.



وباستخدام هذه التكنولوجيا، يمكن السيطرة بشكل كبير في مرتكبي الحرائق العمد، من خلال غرفة عمليات واحدة، إذ يصل تغطية التصوير الحراري إلى مسافة بين 12 و15 كم، بينما تصل تغطية الرادار إلى 50 كم كحد أقصى. وبحسب المسؤول، فإنه من الممكن تحديد موقع النقطة التي تبدأ فيها الحرائق على الفور. (أنسامد).



