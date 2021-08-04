إيطاليا: تراجع توظيف الشباب في إيطاليا بين عامي 2000 و2019

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - إيطاليا لم تعد بلدا للشباب، مع تزايد تهميش الأجيال الجديدة في الوظائف، رغم الصعوبات التي يمرون بها في العثور على عمل، إذ كشف تقرير لاتحاد العام للشركات والأنشطة المهنية الإيطالية أن عدد الشباب العاملين (15- 34 عاما)، بين عامي 2000 و2019، قد انخفض بمقدار 2،5 مليون.



التقرير أشار أيضا إلى أنه في الفترة بين 2004 و2019، فقد انخفض عدد الشباب العاملين إلى أكثر من الربع (-26،6%)، في حين انخفض عدد شركات الشباب بـ 150 ألف شركة.



وخلال العشر سنوات الأخيرة، لجأ 245 ألف شاب للهجرة خارج إيطاليا.



وأوضح رئيس الاتحاد، كارلو سانجالي:" دعم شركات الشباب يجعل النمو الاقتصادي أكثر قوة، وأكثر شمولا واستدامة، ولهذا فمن الضروري استخدام بشكل أفضل موارد خطة الإنعاش الوطني من أجل الشباب، لاسيما في مجال التدريب والتحفيز والتسهيل البيروقراطي".



وأضاف: "ريادة الأعمال الشبابية في بلدنا، هي الاستجابة الأكثر فاعلية للتحديات التي تفرضها المنافسة الدولية والعولمة".



(أنسامد).



