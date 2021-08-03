إيطاليا: خاصية جديدة لاستعادة رمز المصادقة لـ"الجواز الأخضر"

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن خاصية جديدة، لاستعادة رمز المصادقة للجواز الأخضر لفيروس كورونا المستجد.



ومن الآن فصاعدا، يمكن للأشخاص الذين يسعون للحصول على جواز المرور الأخضر، ولم يتلقوا أو فقدوا رسالة التأكيد على الهاتف او البريد الالكتروني، استرداد رمز المصادقة بشكل مستقل وبسهولة، كل ما عليهم هو الوصول إلى التطبيق الذي أصبح نشطا على موقع www.dgc.gov.it.



الراغبون في الحصول على رمز المصادقة من خلال هذا التطبيق، عليهم إدخال الرمز الضريبي، وآخر 8 أرقام من بطاقتهم الصحية وتاريخ الحصول على الشهادة الخضراء (تاريخ آخر تطيعم أو الحصول على شهادات الشفاء).



وبمجرد الحصول على رمز المصادقة، يمكن تنزيل الشهادة من نفس الموقع باستخدام البطاقة الصحية أو باستخدام تطبيق Immuni، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. (أنسامد).



