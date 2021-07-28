اليونسكو: أروقة بولونيا علي قائمة التراث العالمي

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - اعلنت منظمة اليونسكو في بيان لها وضع مدينة بولونيا واروقتها كلها علي قائمة التراث العالمي في اول تعليق لها قالت وكيلة وزارة الثقافة الايطالية لوسيا بورغونزوني "مع هذا الاعلان اليوم ، حصلت إيطاليا على الموقع الثالث في دورة اليونسكو هذه وهي الدورة الرابعة والأربعين للجنة التراث العالمي في فوتشو ، الصين ، والتي أكدت 'تسجيل مدينة بولونيا ومدنها. أروقة بين مواقع التراث العالمي.



واضافت بورغونزونيانه "بفضل التزام وعمل مكاتب MiC والدبلوماسية ومستشار أوريولي مع المكاتب البلدية تجد بولونيا وأروقتها المكان الذي تستحقه. (أنسامد).



