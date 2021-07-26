ايطاليا.. تراث بادوفا علي لائحة اليونسكو

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - عُقدت الدورة الرابعة والأربعون للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في المدينة الصينية فوتشو حيث قررت ادراج دورة الرسم الكاملة لبادوا في القرن الرابع عشر علي لائحة تراث اليونسكو و تتضمن اللائحة Padua Urbs Picta الدورة التصويرية الكاملة للمباني الثمانية والمجمعات الضخمة في المركز التاريخي للمدينة ، بما في ذلك Scrovegni Chapel التي رسمها Giotto واللوحات الجدارية في Palazzo della Ragione.



وقد اعلن أوضح وزير الثقافة الايطالي داريو فرانشيسكيني أن "المواقع الإيطالية المدرجة في قائمة التراث العالمي ارتفعت إلى 57 ، بالإضافة إلى 14 موقعاً مسجلاً في التراث غير المادي هي 71".



و اضاف "مع بادوفا أوربس بيكتا ومونتيكاتيني ، من بين مدن المنتجعات الصحية الكبرى في أوروبا ، أصبحت المواقع الإيطالية المسجلة في قائمة التراث العالمي 57: إلى جانب المواقع الـ 14 المسجلة في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية ، أصبحت قائمة اليونسكو تضم 71 موقعا في إيطاليا.



واشارأصبحت بادوفا ، جنبًا إلى جنب مع تيفولي ، واحدة من المدن القليلة في العالم مما يعزز القيادة الثقافية لإيطاليا ، ويؤكد من جديد على اتساع التراث الثقافي الوطني ويعترف بدور المجتمعات في حماية وتعزيز البضائع الخاصة ". (أنسامد).



