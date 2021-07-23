عبد الله خزرجي يعارض التظاهر ضد حزب الرابطة

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - قال عبد الله خزرجي، رئيس مجلس فينيتو الإقليمي للهجرة والمنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، إنه يعارض الاحتجاج ضد حزب الرابطة.



وقال خزرجي بشأن مقتل يونس البوسطاوي من أصول مغربية، في بلدة فوغيرا، حيث يجري التحقيق مع ماسيمو أدرياتيكي، المستشار المنتخب في حزب رابطة الشمال، بعد مقتل البوسطاوي : في تريفيزو، أطلق أحدهم فكرة التظاهر أمام مقر حزب الرابطة، لكننا ، كمجتمع مسؤول ، لا نريد أن يتم استغلالنا.



ستشارك الجالية المغربية في فينيتو في مظاهرة مقررة يوم غد.



وتابع خزرجي : بدلاً من ذلك، نعتزم توعية الجميع، الإيطاليين وغير الإيطاليين، من أجل الحفاظ على قيمة التعايش المدني والديمقراطي، مع احترام التنوعات الثقافية، التي تمثل ثراء كل مجتمع حديث.



ووضعت السلطات الإيطالية، ماسيمو أدرياتيكي، المستشار المنتخب في حزب رابطة الشمال، والعضو البلدي لشؤون الأمن في فوغيرا، بشمال إيطاليا، تحت الإقامة الجبرية بعد إطلاقه النار على شاب مغربي في الصدر عقب شجار في ساحة عامة.



ووفقا لوقائع التحقيق في مقتل الشاب من الأصول المغربية، يونس البوسطاوي، البالغ من العمر 39 عاما، فقد أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، اقتراب الشاب من مستشار رابطة الشمال، وبعد مناقشة وجيزة، قام بضربه بقبضة يده.



ويظهر مقطع الفيديو، لحظة سقوط المستشار على الأرض، ولكن لا تظهر لحظة إطلاق النار على المهاجر. (أنسامد).



