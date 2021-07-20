منظمة إيطالية تدير سفينة إنقاذ جديدة في البحر المتوسط

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - سفينة إنقاذ لاجئين جديدة تنضم لأسطول البحث وإنقاذ المهاجرين في وسط البحر المتوسط.



السفينة البالغ طولها 39 متر، أصبحت تحمل اسم "ResQ People"، نسبة إلى المنظمة الإيطالية غير الحكومية "ResQ People Saving People" التي ستتولى تشغيلها.



ومن أجل تشغيل السفينة في البحر مجددا، تم جمع 400 ألف يورو بفضل 3000 متبرع، على رأسهم الاتحاد البوذي الإيطالي الذي أجرى مساهمة كبيرة.



وبحسب المنظمة، فإن فريق البعثة الاولى قد تلقى التدريبات على متن السفينة، بمشاركة رئيس المهمة وبحارين.



وستضم البعثة طبيبا وممرضا و6 عناصر إنقاذ، من بينهم وسيطين ثقافيين وخبير لوجستي لتنسيق الدعم، بالإضافة إلى طباخ.



ويأتي فريق السفينة من 7 جنسيات ويضم بحارين محترفين ومتطوعين متخصصين.



يوضح رئيس الفريق، لوتشيانو سكاليتاري: "سفينة إنقاذ جديدة تنظم للأسطول المدني لإنقاذ الرجال والنساء والأطفال، الذين، يخاطرون بحياتهم كل يوم"، قبل أن يضيف: "800 ضحية هذا العام تم تسجيلها في وسط البحر المتوسط". (أنسامد).



