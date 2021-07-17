مهاجرون: وزيرة الداخلية الايطالية لامورجيزي تزور المغرب

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - زارت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي، المغرب يوم أمس حيث التقت بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية احمد توفيق.



تناولت المحادثات تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الإيطالية المغربية ، وتعزيز التعاون الأمني ، وإدارة تدفقات الهجرة ، والجريمة المنظمة وحوار الأديان.



ووفقا لبيان وزارة الداخلية الايطالية "بلاتسو ديل فيمينالي" Palazzo del Viminale " "أتاحت هذه الإجتماعات الفرصة لتقييم الوضع الحالي لعلاقات التعاون بين البلدين التي توحدها علاقات صداقة متينة ، أيضا بفضل الوجود المهم للجالية المغربية في إيطاليا ، وهي الأولى بين الجاليات خارج أوروبا المقيمة على التراب الوطني ". (أنسامد).



