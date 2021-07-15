كوفيد: تونس، 25 طنا من مواد الرعاية الصحية من إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية اليوم إنه "استجابة للتطورات الدراماتيكية للأزمة الصحية في تونس، بسبب وباء كوفيد -19 ، رتبت وزارة الخارجية ، بناء على إفادة نائب وزير الخارجية والشؤون الخارجية التعاون الدولي مارينا سيريني، إرسال أكثر من 25 طنا من مواد الرعاية الصحية إلى ميناء تونس لمكافحة كوفيد -19 ".



وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية على موقعها على الإنترنت في بيان " أن السفينة التي تحمل المعونة الإنسانية الهائلة ، الذي أتاحها المفوض الاستثنائي المسؤول عن حالة الطوارئ كوفيد-19، قد أبحرت وعلى متنها دعم لوجستي من قاعدة الأمم المتحدة للتدخل الإنساني (Unhrd) في برينديزي.



وأشار البيان أن " المعونة الإنسانية تتألف من خمس حاويات ، مقسمة إلى عدة سفن مزودة بأجهزة تنفس رئوية وأقنعة واقية وقفازات وقمصان جراحية وجل مطهر، وسيتم تسليمها لوزارة الخارجية المحلية والهجرة والتونسيين بالخارج".



وذكر أن" أول سفينة غادرت اليوم من ميناء نابولي ، حيث ستغادر السفن المتبقية في الأيام القليلة المقبلة ".



وشدد البيان " بهذه العملية ، تعتزم إيطاليا إعادة تأكيد صداقتها وتضامنها مع الشعب التونسي". (أنسامد).



