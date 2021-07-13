ايطاليا-ثقافة: نمو السوق مع بيع أكثر من 15 مليون كتاب(+ 44٪

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - حقق سوق مبيعات الكتب نموا كبيرا مؤخرا مع بيع أكثر من 15 مليون نسخة بنسبة (+ 44٪)خلال النصف الأول من عام 2021.



وفقا لاخر الاحصاءات سوق الكتاب حقق نموا ملحوظا في الفترة من 4 يناير إلى 20 يونيو ،حيث تم تسجيل بيع 15 مليون نسخة إضافية من الكتب المطبوعة في القنوات التجارية بزيادة تقدر باكثر من (+ 44٪) مقارنة بعام 2020 بمجموع عواد تزيد علي 207 مليون يورو مقارنة بعام 2020 الذي سجلت فيه المبيعات ما يقرب من (+ 42٪).



وفقا للاحصاءات الاخيرة تبلغ القيمة الإجمالية لسوق الكتاب في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 حوالي 698 مليون يورو. (أنسامد).



