ايطاليا-ثقافة: نمو السوق مع بيع أكثر من 15 مليون كتاب(+ 44٪

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - حقق سوق مبيعات الكتب نموا كبيرا
مؤخرا مع بيع أكثر من 15 مليون نسخة بنسبة (+ 44٪)خلال النصف الأول
من عام 2021.
وفقا لاخر الاحصاءات سوق الكتاب حقق نموا ملحوظا في الفترة من 4
يناير إلى 20 يونيو ،حيث تم تسجيل بيع 15 مليون نسخة إضافية من
الكتب المطبوعة في القنوات التجارية بزيادة تقدر باكثر من (+ 44٪)
مقارنة بعام 2020 بمجموع عواد تزيد علي 207 مليون يورو مقارنة بعام
2020 الذي سجلت فيه المبيعات ما يقرب من
(+ 42٪).
وفقا للاحصاءات الاخيرة تبلغ القيمة الإجمالية لسوق الكتاب في
الأشهر الستة الأولى من عام 2021 حوالي 698 مليون يورو. (أنسامد).