الموسيقى للاندماج.. ألبوم غنائي يجمع إيطاليين وطالبي لجوء

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - طرحت مجموعة "وان بلاد باند One Blood Band"، التي تتكون من 7 شباب من طالبي اللجوء من إفريقيا، و7 موسيقيين إيطاليين من مدينة تورين، أول ألبوم لها، يمزج بين اللغات والأنواع المختلفة للموسيقى من بينها "أر&بي، الموسيقى الألكترونية، والموسيقى الإفريقية، والموسيقى العالمية.



الألبوم الذي يحمل اسم "إليكسير Elixir" أصبح في الأسواق بدءا من 30 يونيه الماضي.



يضم الألبوم أيضا لغات فنية مختلفة، ويعكس رحلة عاطفية عبر الأجواء والألوان والأصوات الإفريقية التي عاشها المهاجرين من قبل، قبل أن يتخلوا عنها من أجل مستقبل مختلف.



وهكذا فالألبوم يتناول البحث عن مستقبل أفضل، كما يطرح فكرة التكامل المعاصر.



وتضم الفرقة 7 من طالبي اللجوء قادمين من بلدان مختلفة في إفريقيا، وهم سيدي وأداما جودنيس إبرايما وسانا وكيبا وجيلبرت، وهم موسيقيون هواة يقودهم منتجين من تورين، جابريل كونكاس وماتيو ماريني، بالتعان مع مانويل فولبي وسيمون بوتزي. (أنسامد).



