مصرع 7 مهاجرين وفقدان 9 في انقلاب قارب قبالة لامبيدوزا

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - تسبب انقلاب قارب لمهاجرين، خلال الليلة السابقة، على بعد حوالي خمسة أميال من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في وفاة 7 مهاجرين، بينما لا يزال 9 في عداد المفقودين.



ونجح رجال الإنقاذ في انتشال 46 شخصا ممن كانوا على متن القارب.



ورغم هذا الحادث، فقد استقبلت الجزيرة الإيطالية 256 مهاجرا منذ عصر أمس الثلاثاء، على متن أربعة قوارب مختلفة، بعد إنقاذ 3 قوارب منها، بتدخل من رجال الإنقاذ، أما القارب الرابع، فقد كان على متنه 6 تونسيين وقد وصل مباشرة إلى ميناء لامبيدوزا.



وقال ناجين من الحادث أن هناك 9 أخرين كانوا على متن القارب لا يزالوا في عداد المفقودين.



وتم نقل الناجين والجثث إلى رصيف فافارولو، بينما انتقل عناصر من الشرطة إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب المأساة.



ومن بين ضحايا الحادث، هناك أربع نساء، بينهم سيدة في مرحلة حمل متقدمة. (أنسامد).



