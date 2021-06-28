آنا ليند:ورشة عمل إلكترونية عن الموسيقى والتبادل الثقافي غدا

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - تنظم منظمة "مستقبلنا المشترك" من لوكسمبورغ، ومركز "موارد تنمية الشباب جبل النار" الفلسطيني، غدا الثلاثاء الاجتماع الأخير لورش العمل عبر شبكة الإنترنت، تحت عنوان "ما وراء الكلمات.. رحلة عبر الوعي والموسيقى والتعبير الجسدي ومسرح الارتجال والتبادل الثقافي"، وذلك في إطار مبادرات الماراثون الافتراضي للحوار في يوروميد بقيادة مؤسسة آنا ليند (Alf).



وتهدف المبادرة إلى "إتاحة الفرصة لتنمية المرونة والقوة ، واكتشاف وسائل جديدة للتعبير، وتجربة التواصل بين الثقافات بما يتجاوز الكلمات".



وخصصت اللقاءات التي تم تنظيمها حتى الآن للتوعية (8 يونيو)، والموسيقى والتعبير الجسدي (19 يونيو)، ومسرح الارتجال (24 يونيو)، على أن تخصص ورشة العمل الأخيرة المقررة غدا من الساعة 6 حتى 7:30 مساء للحوار بين الثقافات.



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وللمشاركة في الفاعلية، يمكنك التسجيل على الرابط التالي: https://creatorapp.zohopublic.com/europeforcitizens/anna-lindh/f orm-perma/ALF_Beyond_Words/6MHVY5peCNJHneFQCzV9u27A6vJCkQrX0PBSA t1dO8tOGmG31P7GJC4M6UUfYnwCvRB9YOV5RqKuvPY9V7SNxG0CB3T7rjrrDFWm (أنسامد).



