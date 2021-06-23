آنا ليند: ندوة عن اللامركزية في فرنسا وتونس غدا

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - تنظم الرابطة الأوروبية للديمقراطية المحلية (Alda)، وهي مؤسسة فرنسية، ومنظمةWeYouth) ) التونسية، ندوة عبر شبكة الإنترنت تحمل عنوان "اللامركزية في فرنسا - تونس.. الوضع الحالي والممارسات الجيدة"، وذلك في الساعة 10:20 صباح غد الخميس.



ومن المقرر أن يتم بث الندوة، التي تأتي في إطار الماراثون الافتراضي للحوار الأورومتوسطي، الذي تنظمه مؤسسة "آنا ليند"، على منصة Zoom وصفحة الرابطة الأوروبية للديمقراطية المحلية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وذكرت "آنا ليند"، على موقعها الإلكتروني، أن "هذه الندوة ستتناول قضايا اللامركزية في فرنسا وتونس، والهدف الرئيسي هو تعزيز المجتمع المدني في البلدين".



وتهدف الندوة أيضا إلى "زيادة الوعي بأهمية تعزيز العملية الديمقراطية، من خلال اللامركزية، وحل النزاعات، والقدرة على التعايش معا، على الرغم من الاختلافات السياسية والثقافية".



وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن زيارة صفحة الرابطة الأوروبية للديمقراطية المحلية بـ "فيسبوك": (https://www.facebook.com/aldatunisie) وللمشاركة في الحدث يمكن الاتصال بالرابط التالي: https://zoom.us/j/99265619539 ؟ pwd = VFJ6c01PNVFhdzhtT0h4T20wZUxUZz 09 (ANSAmed). (أنسامد).



