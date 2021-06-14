آنا ليند: ندوة عن الصور النمطية للجنسين في وسائل الإعلام غدا

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - تقام غدا الثلاثاء ندوة تحمل عنوان "تناول النوع (الجندر) في وسائل الإعلام والإعلان"، وتنظمها مجموعة "الشباب الأوروبي من أجل التغيير" من رومانيا، ومؤسسة "شباب انكا" التركية، وصوت أطفال الشوارع "افير- تونس"، وهي منظمات تشارك في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة "آنا ليند" .



وتأتى هذه الندوة في إطار فعاليات الماراثون الافتراضي للحوار الأورومتوسطي، الذي تنظمه "آنا ليند" .



وتهدف الندوة إلى دعم المساواة بين الجنسين، من خلال التوعية بقضية المرأة، وتناول المسائل النمطية الخاصة بالنوع، من خلال الثقافات المتعددة والأعراق المختلفة، وربطها بقضايا أساسية أخرى، مثل أهداف التنمية المستدامة، وريادة الإعلام والإعلان، والشباب والرقمنة، والمسؤولية الشخصية تجاه المشاركة المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والأهمية الاقتصادية.



وتجمع الندوة الشباب مع المسؤولين، بصفتهم مصادر مهمة للتضامن والتنمية المستقبلية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والأفكار.



ومن المقرر أن تذاع هذه الندوة، وهي الثالثة في إطار الماراثون الافتراضي للحوار الأورومتوسطي، مباشرة في تمام الساعة 18 مساء غد علي الصفحة الرسمية لمؤسسة "آنا ليند" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وسوف يتناول المشاركون، في الندوة التحديات والفرص المتاحة لمكافحة الصور النمطية للجنسين في وسائل الإعلام، ومجال صناعة الإعلان، كما سيوضحون كيفية إساءة استخدام هذه الصور.



ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة صفحة المؤسسة بفيسبوك: https://www.facebook.com/GEYCRomania (أنسامد).



