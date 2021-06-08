مايو: الحكومة الليبية تحتاج لمزيد من التعاون مع ايطاليا

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - اعلن وزير الخارجية الايطالية لويجي دي مايو ان الحكومة الليبية في طرابلس تحتاج لمزيد من التعاون من جانب ايطاليا واننا سنقدم لها كل الدعم .



في حديث اجراه معه فابيو تامبوريني مقدم برنامج sole 24 ore اشار الوزير الي مشاركة رئيس وزراء ليبيا في منتدي الاعمال في روما بهدف وضع المؤسسات الليبية علي خطوط التواصل مع الشركات الايطالية .



وقال الوزير لحسن الحظ اليوم و بعد اكثر من عام من الاحداث العاصفة تشهد ليبيا مرحلة تعد فيها عملية السلام خطوة مهمة للامام مشددا علي اهمية اعادة اطلاق العلاقات الاقتصادية مع ليبيا.



واشار انه قبل الحرب بلغت الصادرات الايطالية 15 مليار دولار الا انها لا تتعدي اليوم سوي 2 مليار يورو. (أنسامد).

