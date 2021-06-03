تونس-ايطاليا..يوم الجمهورية.. احتفال باسم التضامن

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - احتفلت سفارة إيطاليا في تونس بعيد الجمهورية يوم 2 يونيو تحت شعار التضامن هذا العام ، حيث وزعت مئات من وجبات "المطبخ الإيطالي" على الطاقم الطبي بمعهد باستير بالعاصمة التونسية وفي مستشفى عبد الرحمن مامي ديل أريانا ، وكلها نقاط تمركز في مكافحة فيروس كورونا في الدولة التونسية الواقعة في شمال إفريقيا.



تقدم السفير الايطالي في تونس لورنزو فنارة عبر الفيديو بالشكر للطواقم الطبية التونسية لجهودها في مكافحة الفيروس "بادرة امتنان كبير للطاقم الطبي التونسي لعلاج وتطعيم العديد من الإيطاليين المقيمين في تونس".



كما أشار السفير فنارة ، بنفس روح التضامن ، إلى أن إيطاليا دعمت تونس في مكافحة الوباء من خلال تمويل المبادرة الدولية COVAX ، التي طمأنت السلطات التونسية بالحصول على آلاف الجرعات من اللقاح.



و للتأكيد علي التعاون المتميز بين ايطاليا و تونس ، تم بث ترجمة أصيلة للنشيد الوطني لفنانين تونسيين معروفين على قنوات المعهد الثقافي الإيطالي مصحوبا بتحية خاصة لايطاليا .



في المساء ، كان السفير ، إلى جانب ممثلي النظام الإيطالي في تونس ، ضيوفا على الإذاعة الخاصة الأكثر شعبية في البلاد ، Mosaique Fm ، لتوضيح المبادرات الإيطالية العديدة ، بما في ذلك برامج التعاون بين البلدين والتي سيتم تطبيقها في تونس خلال الأشهر المقبلة .



(أنسامد).



