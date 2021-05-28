عرض ضخم لفنون السيراميك الإيطالي في فلورنسا

(أنسامد) - مايو 28 - روما - يعرض أكثر من 170 عملاً من الخزف
الإيطالي من 15 منطقة (45 بلدية): هذه هي الرحلة الطويلة لـ 'Grand
Tour' ، المعرض المتنقل.. لاكتشاف تقاليد وحداثة الخزف ، من خلال
المجموعة التمثيلية لجمعية City of Ceramics الإيطالية.
يقام المهرض في الفترة من 29 مايو إلى 6 يونيو ، استضافه
Artigianato e Palazzo لأول مرة في حديقة Palazzo Corsini.
يتدفق مسار المعرض من خلال القطع الفنية ، وإعادة النسخ للقطع
التاريخية ، المستوحاة من الأشكال والزخارف المنقولة بمرور الوقت ،
أو تفسيرات التقاليد في مفتاح حديث ، يدويًا من قبل الخزافين
الشباب وأساتذة الورش في ورش العمل الفنية ، والشركات الحرفية ،
والمصانع.
يهدف مشروع المعرض ، المصمم ليكون متجولًا ، إلى تقديم قصة لمدن
الخزف الإيطالية للجمهور من خلال تلك القطع الأثرية التي تنتمي إلى
الهوية التاريخية والثقافية لمراكز التميز والابداع الإيطالية
بأكملها. (أنسامد).