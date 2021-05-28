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عرض ضخم لفنون السيراميك الإيطالي في فلورنسا
    (أنسامد) - مايو 28 - روما - يعرض أكثر من 170 عملاً من الخزف الإيطالي من 15 منطقة (45 بلدية): هذه هي الرحلة الطويلة لـ 'Grand Tour' ، المعرض المتنقل.. لاكتشاف تقاليد وحداثة الخزف ، من خلال المجموعة التمثيلية لجمعية City of Ceramics الإيطالية.

    يقام المهرض في الفترة من 29 مايو إلى 6 يونيو ، استضافه Artigianato e Palazzo لأول مرة في حديقة Palazzo Corsini.

    يتدفق مسار المعرض من خلال القطع الفنية ، وإعادة النسخ للقطع التاريخية ، المستوحاة من الأشكال والزخارف المنقولة بمرور الوقت ، أو تفسيرات التقاليد في مفتاح حديث ، يدويًا من قبل الخزافين الشباب وأساتذة الورش في ورش العمل الفنية ، والشركات الحرفية ، والمصانع.

    يهدف مشروع المعرض ، المصمم ليكون متجولًا ، إلى تقديم قصة لمدن الخزف الإيطالية للجمهور من خلال تلك القطع الأثرية التي تنتمي إلى الهوية التاريخية والثقافية لمراكز التميز والابداع الإيطالية بأكملها. (أنسامد).

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