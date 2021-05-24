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ايطاليا:مهرجان الافلام الوثائقية من 25 مايو إلى 21 يوليو
    (أنسامد) - مايو 24 - روما - تبدأ النسخة الثامنة من Cinema at MAXXI يوم الثلاثاء 25 مايو وستستمر حتى 21 يوليو وستقوم بتطوير حوالي اثنين من الأشكال التي حظيت بتقدير الجمهور في السنوات الأخيرة: مهرجان Extra Doc ومهرجان Video Essay Film (VEFF).

    كما هو الحال في كل عام ، سيتم إيلاء اهتمام خاص للجمهور الأصغر سنًا ، مع أمسيتين تنظمهما Alice nella città.

    ' يؤكد مارية سيستي ان' الجانب الرسمي هو أن السينما في MAXXI تعمل منذ عدة سنوات ، وهي موقع بناء افتتحناه إيمانًا منا بأن الفيلم الوثائقي طورالهوية بشكل خاصو يعد ايضا قوة تجارية وفنية ، كما أوضح المؤلفون الإيطاليون مثل روزي وفرينتي وبييترو مارسيلو الذي سيشارك هذا العام بفيلم وثائقي ''. ومن هنا جاء اختيار Extra Doc .

    يضيف سيستي بارتياح أن `` الحقيقة الطارئة هي أيضًا أول مهرجان يحظي بحضور الجمهور ، بعد عامين من العذاب ، من البث ، اونلاين.

    فقط للوصول إلى إعادة الافتتاح هذه ، سيتم عرض معظم الأفلام في الساحة أمام Maxxi في ذلك المكان سيتم إثراءه بفن السينما والموسيقى ، على أمل أن يساعد كل هذا الوضع الذي نمر به '' ، بلمسة من الرفاهية ''.

    سيكون الاختيار لجنة تحكيم برئاسة المخرج أغوستينو فيرينتي وتشكيلها و عضوية الصحفية إزميرالدا كالابريا والناقد السينمائي فولفيا كابرارا والفنان جيا كاسولارو والصحفي فيرمان كوزينزا والمخرج سيدني سيبيليا الذي سيقدم الجوائز.إلى "أفضل فيلم وثائقي إيطالي للعام" وجائزة "Extra Doc CityFest". (أنسامد).

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