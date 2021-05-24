ايطاليا:مهرجان الافلام الوثائقية من 25 مايو إلى 21 يوليو

(أنسامد) - مايو 24 - روما - تبدأ النسخة الثامنة من Cinema at
MAXXI يوم الثلاثاء 25 مايو وستستمر حتى 21 يوليو وستقوم بتطوير
حوالي اثنين من الأشكال التي حظيت بتقدير الجمهور في السنوات
الأخيرة: مهرجان Extra Doc ومهرجان Video Essay Film (VEFF).
كما هو الحال في كل عام ، سيتم إيلاء اهتمام خاص للجمهور الأصغر
سنًا ، مع أمسيتين تنظمهما Alice nella città.
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يؤكد مارية سيستي ان' الجانب الرسمي هو أن السينما في MAXXI تعمل
منذ عدة سنوات ، وهي موقع بناء افتتحناه إيمانًا منا بأن الفيلم
الوثائقي طورالهوية بشكل خاصو يعد ايضا قوة تجارية وفنية ، كما
أوضح المؤلفون الإيطاليون مثل روزي وفرينتي وبييترو مارسيلو الذي
سيشارك هذا العام بفيلم وثائقي ''. ومن هنا جاء اختيار Extra Doc .
يضيف سيستي بارتياح أن `` الحقيقة الطارئة هي أيضًا أول مهرجان
يحظي بحضور الجمهور ، بعد عامين من العذاب ، من البث ، اونلاين.
فقط للوصول إلى إعادة الافتتاح هذه ، سيتم عرض معظم الأفلام في
الساحة أمام Maxxi في ذلك المكان سيتم إثراءه بفن السينما
والموسيقى ، على أمل أن يساعد كل هذا الوضع الذي نمر به '' ، بلمسة
من الرفاهية ''.
سيكون الاختيار لجنة تحكيم برئاسة المخرج أغوستينو فيرينتي
وتشكيلها و عضوية الصحفية إزميرالدا كالابريا والناقد السينمائي
فولفيا كابرارا والفنان جيا كاسولارو والصحفي فيرمان كوزينزا
والمخرج سيدني سيبيليا الذي سيقدم الجوائز.إلى "أفضل فيلم وثائقي
إيطالي للعام" وجائزة "Extra Doc CityFest". (أنسامد).