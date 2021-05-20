ايطاليا: اعضاء حزب الرابطة يرفعون اعلام اسرائيل في البرلمان

(أنسامد) - مايو 20 - روما - رفع بعض نواب حزب الرابطة الايطالي أعلاماً تحمل نجمة داود على مقاعد البرلمان تعبيراً عن التضامن مع إسرائيل.



من جانبه نشر السفير الإسرائيلي في روما درور إيدار الصور مرفقة بتغريدة شكرعلي حسابه علي تويتر.



كتب السفير "أشكر المجموعة البرلمانية لحزب الرابطة في مجلس النواب الايطالي على إظهار تضامنها العلني مع إسرائيل " من ناحية اخري أعاد سكرتير الر ابطة ماتيو سالفيني تغريدة السفير وعلق عليها فورًا: "شكرًا للسفير ، الرابطة تقف إلى جانب إسرائيل" ، انتقد ماتيو سالفيني. من يقولون ان"إسرائيل هي سرطان يجب استئصاله من العالم" مؤكدا " مطلقا! تحيا الحرية والديمقراطية والسلام...و هكذا جدد اعضاء الرابطة في البرلمان اليوم تضامنها مع حق إسرائيل في الوجود ". (أنسامد).



