لامورجيزي تبحث مع دراجي التدفق الكبير للمهاجرين

(أنسامد) - مايو 10 - روما - يجتمع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي صباح اليوم مع وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزي لبحث وصول العدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الي جزيرة لامبيدوزا .



يحضر الاجتماع كل من وزيري الدفاع و الخارجية لبحث كيفية معالجة هذه المشكلة بمشاركة الوزراء المعنيين بهدف تحديد اجراءات مشتركة لمواجهة الصيف القادم الذي بدأ بداية ساخنة فيما يتعلق بتدفق غير عادي للمهاجرين غير الشرعيين.



في نفس الوقت تتوجه وزيرة الداخلية بصحبة المفوضة الاوروبية ايفا جوهانسون الي تونس لبحث هذه المشكلة مع المسئولين المحليين.



(أنسامد).



