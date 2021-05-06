مفوضية اللاجئين:ارتفاع في نسبة المهاجرين إلى إيطاليا بحرا

(أنسامد) - مايو 6 - روما - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من تزايد وفيات اللاجئين والمهاجرين في وسط البحر المتوسط مع زيادة بنسبة 170% في عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



ويأتي هذا في أعقاب عمليات الإنقاذ الأخيرة للمهاجرين إلى إيطاليا من قبل سفن خيرية وسط البحر المتوسط.



وينحدر غالبية المهاجرين من مالي ومنطقة الساحل الأفريقي وإريتريا وشمال أفريقيا.



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية في إيطاليا كارلوتا سامي القول :"يوجد 5ر5 ملايين من اللاجئين والمشردين داخليا في دول الساحل، لذا فإن ما نراه هنا، في إيطاليا، هو مجرد غيض من فيض".



وأوضحت أن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام 2021 ارتفع إلى 10400 شخص، ما يمثل زيادة بنسبة 170% مقارنة بعام 2020 .



وأشادت المفوضية بإيطاليا لإبقاء موانئها مفتوحة أثناء الجائحة، لكنها ناشدت الدول الأوروبية الأخرى تكثيف جهودها لتعزيز حماية الأشخاص الذين يسافرون على طول هذا الطريق وتوفير بدائل آمنة.



وقالت المتحدثة :"هناك حاجة ماسة إلى التضامن من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين. المفوضية قلقة للغاية بشأن عدد القتلى. حتى الآن في عام 2021، من المعروف أن ما لا يقل عن 500 شخص فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط". (أنسامد).



