البحرية الليبية تُنقذ مهاجرين قبالة شواطئ طرابلس

(أنسامد) - مايو 1 - روما - أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد مسعود عبدالصمد، عن انقاذ 334 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ طرابلس غربي البلاد.



وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، قال عبدالصمد "إن عناصر حرس السواحل تمكنوا من إنقاذ المهاجرين بعد تلقيهم نداء استغاثة عن مكان المهاجرين الذين كانوا على متن أربعة زوارق مطاطية، فتم تحريك زورق فزان، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الانقاذ والانتشال".



وأوضح عبدالصمد، أنه جرى إنقاذ المهاجرين، وتم انزالهم في نقطة قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الانسانية والطبية لهم ، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم. (أنسامد).



