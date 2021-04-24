معظم إيطاليا منطقة صفراء الأسبوع المقبل

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - من المقرر أن تشهد معظم إيطاليا تخفيفا كبيرا لقيود COVID-19 عند بدء إعادة إدخال المناطق الصفراء ذات الخطورة المعتدلة في نظام البلاد المتدرج لتدابير الوقاية من فيروس كورونا يوم الاثنين.



في الوقت الحالي ، يتم تصنيف المناطق فقط على أنها مناطق حمراء عالية الخطورة أو مناطق برتقالية متوسطة الخطورة.



لكن من المقرر أن تصبح 13 منطقة ومقاطعتين تتمتعان بالحكم الذاتي مناطق صفراء حيث. من بين أشياء أخرى ، ستكون المطاعم قادرة على خدمة الناس على الطاولات الخارجية ، بدلاً من الاقتصار على الوجبات السريعة والتوصيل إلى المنازل ، الأسبوع المقبل.



هؤلاء هم أبروتسو ، كامبانيا ، إميليا رومانيا ، فريولي فينيتسيا جوليا ، لاتسيو ، ليغوريا ، لومباردي ، موليز ، ماركي ، بيدمونت ، توسكانا ، أومبريا ، فينيتو ومقاطعات بولزانو وترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي.



وستصنف الحكومة المناطق على أساس أرقام من تقرير المراقبة الأسبوعي لوزارة الصحة والمعهد الصحي العالي اللذين يتم تقديمهما يوم الجمعة. من المتوقع أن يتم تصنيف بازيليكاتا وكالابريا وصقلية وبوغليا وفالي داوستا على أنها مناطق برتقالية ، حيث يمكن للمطاعم والبارات فقط تقديم الوجبات السريعة والتوصيل للمنازل.



في غضون ذلك ، من المتوقع أن تظل سردينيا منطقة حمراء.



في المناطق الحمراء ، يحتاج الناس إلى سبب وجيه للخروج والتجول ويتم إغلاق جميع المتاجر التي تبيع العناصر غير الأساسية.



(أنسامد).



