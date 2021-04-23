جيورجيتي يلتقي وزيرة الخارجية الليبية

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - استقبل وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، اليوم / الجمعة / وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، في مقر الوزارة في روما.



خلال مباحثات "ودية مطولة"، تم بحث القضايا الرئيسية للتعاون الاقتصادي الثنائي، وفقا لبيان صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية.



فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، أكد الوزير جيورجيتي أن الحكومة والشركات الإيطالية تنظر إلى ليبيا كشريك متميز، مضيفا أنه من خلال عمله وزيرا للتنمية الاقتصادية، يعتزم ترسيخ هذه الشراكة وإعادة إطلاقها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من مشروع الطريق الساحلي السريع للطيران المدني مرورا بالتعاون الاقتصادي الصناعي.



(أنسامد).



