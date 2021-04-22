الجمعة.. كلمة لوزيرة الخارجية الليبية داخل البرلمان الإيطالي

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - تلقي وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي تجري زيارة حاليا إلى إيطاليا، كلمة غدا، الجمعة داخل مجلس النواب الإيطالي.



وبحسب موقع مجلس النواب الإيطالي، فإن كلمة رئيسة الدبلوماسية الليبية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، ستكون في الساعة العاشرة والنصف صباح غد الجمعة، مشيرا إلى أن الكلمة سيتم بثها مباشرة على موقع المجلس.



واليوم الخميس، التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بنظيرته الليبية، في مقر الوزارة بروما، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي للوزيرين في الساعة الخامسة عصرا، سيتم بثه على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإيطالية على فيسبوك. (أنسامد).



