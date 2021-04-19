ايطاليا-كوفيد:فيتا إن جائحة ، معرض فوتوغرافي للنساء

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - يبدأ اليوم معرض الصور التي سيتم عرضها في مستشفى جامعة Gemelli Irccs ضمن معرض نسائي تم إنشاؤه مع مركز NeMO لطب الأطفال في روما وبمساهمة غير مشروطة من Biogen و Novartis و Roche و Sarepta و Italfarmaco. يعد المعرض لحظة رئيسية في مشروع Donnenmd المخصص للنساء وأمراض الجهاز العصبي العضلي.



الصور كلها تصور اوضاع للنساء اثناء الجائحة خاصة فترات الاغلاق و اثرها النفسي وهي تحت عنوان أيدي في عجينة ، دفاتر كتب وكتب على مفاتيح الكمبيوتر ، شموع تنفجر أمام هاتف ذكي ، عالم صامت خارج النافذة. وقت مختلف ، واقع يُقال حتى بالكاميرا أو الهاتف الذكي ، يخلد صور الحياة أثناء الوباء.



في هذه الرحلة معًا ، من المهم تزويدهم بالأدوات اللازمة لمعرفة المرض الذي يعيشون معه ، حتى يتمكنوا من إدارته بوعي ، وفي نفس الوقت ضمان فرص النمو وتعزيز المواهب والعواطف والقصص. يعد المعرض إحدى هذه المناسبات المهمة. " تتوفر نسخة فيديو من المعرض على صفحتي Facebook و Instagram لمستشفى Gemelli وعلى الشبكات الاجتماعية لـ Fondazione Serena - Centro Clinico NeMO ، في حين أن النسخة الرقمية من المعرض مرئي على www. donnenmd.it. (أنسامد).



