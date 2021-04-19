ايطاليا-كوفيد:فيتا إن جائحة ، معرض فوتوغرافي للنساء

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - يبدأ اليوم معرض الصور التي سيتم
عرضها في مستشفى جامعة Gemelli Irccs ضمن معرض نسائي تم إنشاؤه مع
مركز NeMO لطب الأطفال في روما وبمساهمة غير مشروطة من Biogen و
Novartis و Roche و Sarepta و Italfarmaco. يعد المعرض لحظة رئيسية
في مشروع Donnenmd المخصص للنساء وأمراض الجهاز العصبي العضلي.
الصور كلها تصور اوضاع للنساء اثناء الجائحة خاصة فترات الاغلاق و
اثرها النفسي وهي تحت عنوان أيدي في عجينة ، دفاتر كتب وكتب على
مفاتيح الكمبيوتر ، شموع تنفجر أمام هاتف ذكي ، عالم صامت خارج
النافذة. وقت مختلف ، واقع يُقال حتى بالكاميرا أو الهاتف الذكي ،
يخلد صور الحياة أثناء الوباء.
في هذه الرحلة معًا ، من المهم تزويدهم بالأدوات اللازمة لمعرفة
المرض الذي يعيشون معه ، حتى يتمكنوا من إدارته بوعي ، وفي نفس
الوقت ضمان فرص النمو وتعزيز المواهب والعواطف والقصص. يعد المعرض
إحدى هذه المناسبات المهمة. "
تتوفر نسخة فيديو من المعرض على صفحتي Facebook و Instagram
لمستشفى Gemelli وعلى الشبكات الاجتماعية لـ Fondazione Serena -
Centro Clinico NeMO ، في حين أن النسخة الرقمية من المعرض مرئي
على www. donnenmd.it. (أنسامد).