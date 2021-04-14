Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - هجرة و اندماج
زكي:مجلس الشيوخ الإيطالي يعطي الضوء الأخضر لمنح الجنسية
بأغلبية 208 بنعم
    (أنسامد) - أبريل 14 - روما - أعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضرعلى منح الجنسية الإيطالية للطالب باتريك زكي المعتقل منذ 7 فبراير 2020 في مصر.

    تمت الموافقة على جدول الأعمال المقدم بأغلبية 208 بنعم ولا معارضة وامتناع 33 عن التصويت. من بين الممتنعين ، أعضاء من مجلس الشيوخ ( FdI ).

    كما أن على الحكومة مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن الطالب ؛ لمراقبة جلسات المحكمة وظروف الاحتجاز ؛ اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في البلدان التي تستمر فيها الانتهاكات وتقديم مبادرات إلى مجموعة السبع مع إيلاء اهتمام خاص لحالات قمع النشطاء السياسيين.

    باتريك جورج زكي هو الطالب المصري بجامعة "ألما ماتر" في بولونيا رهن الحبس الإحتياطي بطرة بالقاهرة ، بتهمة نشر دعاية كاذبة على فيسبوك. تم اعتقاله من فبراير 2020 (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو..زيادة وعي المواطنين بقضايا تغير المناخ

    ألبوم الصور