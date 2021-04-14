زكي:مجلس الشيوخ الإيطالي يعطي الضوء الأخضر لمنح الجنسية

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - أعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضرعلى منح الجنسية الإيطالية للطالب باتريك زكي المعتقل منذ 7 فبراير 2020 في مصر.



تمت الموافقة على جدول الأعمال المقدم بأغلبية 208 بنعم ولا معارضة وامتناع 33 عن التصويت. من بين الممتنعين ، أعضاء من مجلس الشيوخ ( FdI ).



كما أن على الحكومة مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن الطالب ؛ لمراقبة جلسات المحكمة وظروف الاحتجاز ؛ اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في البلدان التي تستمر فيها الانتهاكات وتقديم مبادرات إلى مجموعة السبع مع إيلاء اهتمام خاص لحالات قمع النشطاء السياسيين.



باتريك جورج زكي هو الطالب المصري بجامعة "ألما ماتر" في بولونيا رهن الحبس الإحتياطي بطرة بالقاهرة ، بتهمة نشر دعاية كاذبة على فيسبوك. تم اعتقاله من فبراير 2020 (أنسامد).



