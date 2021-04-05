اليوم.. جلسة استماع جديدة لباتريك زكي في القاهرة

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - تنطلق اليوم الأثنين، في القاهرة، جلسة استماع جديدة للطالب والباحث المصري بجامعة بولونيا، باتريك زكي، المسجون احتياطيا في مصر منذ أكثر من عام في سجن طرة، بجنوب القاهرة.



وجدد المحامون طلبهم اليوم بإطلاق سراح فوري للطالب البالغ من العمر 29 عاما.



باتريك زكي، هو باحث وناشط في مجال حقوق الإنسان، كان يدرس الماجستير في جامعة بولونيا. ومنذ أكثر من عام، وضع زكي قيد الاعتقال بتهم من بينها الدعاية التخريبية والتحريض على الإرهاب، وذلك بسبب منشورات على حساب يحمل اسمه على فيسبوك، لكن لا ينتمي إليه هذا الحساب، وفق محاميه.



وقد تقود التهم الموجهة إلى باتريك إلى سجنه لمدة 25 عاما.



وعلق ريكاردو نوري، المتحدث باسم العفو الدولية في إيطاليا: "ودائما، فإن المشاعر في يوم جلسة الاستماع تكون متناقضة، ونأمل أن يكون 14 شهر من الاعتقال كافية للحكم بأن باتريك بريئا. هناك شعور بعدم القدرة على التنبؤ بقرارات القضاء المصري".



وتابع نوري بأنه ينبغي الانتظار لمعرفة الحكم بعد الجلسة، فالأمل لا يزال موجود.



وفي فبراير الماضي، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس زكي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات. (أنسامد).



