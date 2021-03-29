الداخلية الإيطالية: وصول 6413 مهاجراً منذ بداية العام الجاري

(أنسامد) - مارس 29 - روما - كشفت وزارة الداخلية الإيطالية ، عن وصول 6413 مهاجرا إلي البلاد من بدء العام الجاري وحتى الان .



وأشارت الداخلية الايطالية في بيان إلي أنه خلال ذات الفترة من العام الماضي، تم تسجيل 2794 مهاجراً وافداً، بينما في عام 2019 كانوا 506 فقط".



وأوضح البيان أنه وفقا لجنسيات المهاجرين الوافدين هذا العام، بناءً على ما تم الإعلان عنه وقت الوصول، كانت الأغلبية من الجنسية الإيفوارية (بمجموع 1019 وبنسبة 16٪ من الإجمالي)، تليها التونسية (979، 15٪)، ثم غينيا (697، 11٪)، بنغلادش (493، 8٪) والسودان (388، 6٪)". (أنسامد).



