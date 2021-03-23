الكاردينال زيناري: قنبلة "الفقر" انفجرت في سوريا

(أنسامد) - مارس 23 - روما - أكد السفير البابوي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري أنه بعد عشر سنوات من اندلاع الصراع في سوريا، انفجرت قنبلة فقر مروعة، والتي طالت، بحسب الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة، 90% من السكان الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وهي أعلى نسبة في العالم.



وبين زيناري خلال مؤتمر صحفي لمنظمة كاريتاس الدولية، أنه لن يكون هناك سلام دون إعادة إعمار في سوريا، موضحا أنه باستثناء الاهتمام الحالي بهذه الذكرى المأسوية لاندلاع الصراع، فإن سوريا اختفت بشكل كامل تقريبا من رادارات وسائل الإعلام، مثلما حذر البابا فرانسوا منذ عام. (أنسامد).



