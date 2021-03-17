فيكو يبحث مع رئيسة مجلس النواب البحريني التعاون والوباء

دبلوماسي إيطالي: تعيين حكومة جديدة يمثل تغيير كبير في ليبيا
مبعوث الخارجية الإيطالية: روما ستدعم إعادة بناء دولة موحدة
ماتاريلا:جائحة كورونا أظهرت إيطاليا متحدة وقادرة على التعافي
الامارات : محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء كازاخستان
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
عرض لوحة المجدلية لجنتيلسكي لاول مرة للجمهور في ميلانو
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم
ميلانو..رسم الشوارع