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فيكو يبحث مع رئيسة مجلس النواب البحريني التعاون والوباء
في مقابلة بالفيديوكونفرانس
    (أنسامد) - مارس 17 - روما - صرح رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو أنه أجري مقابلة هذا الصباح عبر الفيديوكونفرانس مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية عبد الله يوسف زينل.

    وأشار " تحدثنا عن التعاون بين برلماناتنا وإدارة الوباء وأمن واستقرار الشرق الأوسط. المنطقة ". (أنسامد).

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