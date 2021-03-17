فيكو يبحث مع رئيسة مجلس النواب البحريني التعاون والوباء

(أنسامد) - مارس 17 - روما - صرح رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو أنه أجري مقابلة هذا الصباح عبر الفيديوكونفرانس مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية عبد الله يوسف زينل.



وأشار " تحدثنا عن التعاون بين برلماناتنا وإدارة الوباء وأمن واستقرار الشرق الأوسط. المنطقة ". (أنسامد).



