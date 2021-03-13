سوريا: كاريتاس الإيطالية - تبرعات بقيمة 8.3 مليون يورو

(أنسامد) - مارس 13 - روما - كما هو مبين في ملف كاريتاس الإيطالية ، من عام 2011 إلى اليوم في سوريا ، أطلقت نفس منظمة الأساقفة الإيطاليين التي تعمل في الأعمال الخيرية 85 مشروعا باستثمارات إجمالية تزيد عن 8.3 مليون يورو ، قادمة من التبرعات والمساهمات الضريبية للكنيسة الكاثوليكية .



كانت هذه الأموال مخصصة للمساعدات الطارئة ، والإسكان ، والتعليم ، وبناء مسارات السلام والمصالحة ، والتدخلات الصحية ، والدعم النفسي ، وإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي ، وحماية الفئات الأكثر ضعفا (الأطفال ، وكبار السن ، والنساء) ، ومرافقة المنظمات المحلية وتدريبها.



مؤسسة كاريتاس الدولية هي اتحاد 165 منظمة إغاثية كاثوليكية وتعمل في مجال التنمية والخدمة الاجتماعية والمساعدات الإنسانيّة وتعمل في أكثر من 200 بلدا وإقليمًا في جميع أنحاء العالم. تعد كاريتاس واحدة من أكبر شبكات العمل الإنساني العالمية. ا (أنسامد).



