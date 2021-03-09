عقب زيارته للعراق.. البابا فرانسيس يقول أنه عاد للحياة

(أنسامد) - مارس 9 - روما - أشاد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بالأثر النفسي الذي تركته زيارته إلى العراق، مؤكدا أنه يشعر بأنه عاد إلى الحياة بفضل العلاقات التي شكلها مع الناس خلال زيارته التاريخية للعراق بعد شهور من "السجن" بسبب قيود وباء كورونا.



وتابع البابا خلال لقاء مع الصحفيين عقب عودته من العراق: "بعد شهور من السجن، شعرت أنني لم أعد مسجون مثل السابق، لقد شكل إعادة للحياة بالنسبة لي، ملامسة الكنيسة، وملامسة شعب الله المقدس".



وأضاف: "أشعر بالاختلاف حينما أكون بعيدا عن الناس، وأود أن أبدأ الحضور العام (مع المتدنين)، في أقرب وقت ممكن"، قبل أن يضيف:" أنا أتبع قواعد السلطات، هم المسؤولون ولديهم نعمة الله لمساعدتنا".



واستطرد البابا: "هناك اقتراح بأن يكون هناك جمهور عام صغير، لم أقرر بعد". (أنسامد).



