بابا الفاتيكان: في العراق حاج للأمل، زمن الوباء يوحدنا

(أنسامد) - مارس 4 - روما - أكد البابا ، في رسالة بالفيديو موجهة إلى الشعب العراقي ، عشية مغادرته إلى بغداد: "سأكون معك أخيرا. أريد أن ألتقي بكم كثيرا. انظر إلى وجوهكم ، لأزور أرضكم ، مهد الحضارة القديمة وغير العادية وتابع البابا - كحاج للأمل والرجاء. "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء ، لقد فكرت كثيرا فيكم في السنوات الأخيرة ، في الذين عانوا كثيرا ، لكنكم لم تسقطوا. لكم أيها المسيحيون والمسلمون ، لكم ، أيها الشعوب ، مثل الشعب الإيزيدي ، اليزيديون ، الذين عانوا الكثير ، الكثير ، جميع الإخوة ، جميعا .. الآن جئت إلى أرضكم المباركة والجريحة " رسالة البابا المصورة بالفيديو باللغة الإيطالية لكنها تفتح بالتحية بالعربية "السلام لكم!" (سلام عليكم) ويختتمها ب "شكرا".



(جراسيا). (أنسامد).



