بابا الفاتيكان: في العراق حاج للأمل، زمن الوباء يوحدنا

(أنسامد) - مارس 4 - روما - أكد البابا ، في رسالة بالفيديو
موجهة إلى الشعب العراقي ، عشية مغادرته إلى بغداد: "سأكون معك
أخيرا. أريد أن ألتقي بكم كثيرا. انظر إلى وجوهكم ، لأزور أرضكم ،
مهد الحضارة القديمة وغير العادية
وتابع البابا - كحاج للأمل والرجاء. "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء
، لقد فكرت كثيرا فيكم في السنوات الأخيرة ، في الذين عانوا كثيرا
، لكنكم لم تسقطوا. لكم أيها المسيحيون والمسلمون ، لكم ، أيها
الشعوب ، مثل الشعب الإيزيدي ، اليزيديون ، الذين عانوا الكثير ،
الكثير ، جميع الإخوة ، جميعا .. الآن جئت إلى أرضكم المباركة
والجريحة "
رسالة البابا المصورة بالفيديو باللغة الإيطالية لكنها تفتح
بالتحية بالعربية "السلام لكم!" (سلام عليكم) ويختتمها ب "شكرا".