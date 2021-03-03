استطلاع: الأمهات أكثر الفئات التي عانت خلال وباء كورونا

(أنسامد) - مارس 3 - روما - كشف مسح أجراه معهد "أيبسوس" للأبحاث أن الأمهات وخاصة العاطلات أكثر من عانوا تحت تأثير وطأة وباء كورونا، منذ اندلاع الأزمة بداية 2020.



وأوضح الاستطلاع الذي أجره المعهد لصالح منظمة "وي وورلد" الإيطالية الناشطة في حقوق النساء والأطفال في 27 دولة حول العالم، أن وضع السيدات خلال كورونا كان كارثيا، موضحا أن 1 من كل 2 من الأمهات ازداد وضعهن الاقتصادي سوءا خلال الـ 12 شهر الماضية.



وبين الاستطلاع الذي جاء تحت عنوان "الوضع الاقتصادي للمرأة في عصر كوفيد-19" أن الأمهات العاطلات عن العمل هم الأسوأ حاليا بين الفئات.



ووفقا للبيانات، فإن الأوضاع الاقتصادية تدهورت لأكثر من 60% إذا تم آخذ الفئة العمرية بين 25 و34 في الاعتبار، موضحا أن الذين فقدوا وظائفهم واضطروا للتخلي عن العمل والاستقلال الاقتصادي كانوا في الغالب من النساء.



أما الأمهات بدون عمل وجدن أنفسهن في عبء اقتصادي ونفسي ثقيل، وفقا للاستطلاع الذي بين أن الآثار الاجتماعية للوباء على الأمهات لم تنتهي، بل أن 50% من الأمهات يقلون أنهن يخشين اضطرابا ماليا وفقدان وظائفهن. (أنسامد).



