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بابا-العراق:منظمة فرسان مالطا تدعم المسيحيين والأقليات الأخرى
    PAPA IN IRAQ, UN VIAGGIO STORICO ALL'INSEGNA DEL DIALOGO

    (أنسامد) - مارس 2 - روما - يبدأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارة الي العراق اعتبارا من 5 إلى 8 مارس في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

    خلال الزيارة البابوية الأولى لخارج البلاد سيحتفل الحبر الأعظم بالقداس مع الأقلية المسيحية العراقية ، وسيسعي إلى إشراك ممثلي الديانات الأخرى.

    سيبدأ البابا زيارته الي العراق في نينوي حيث تعمل وكالة الغوث الدولية مع منظمة فرسان مالطا -التي تعمل منذ عدة سنوات لمساعدة المسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية الضعيفة الذين تم طردهم وتعرضت منازلهم لجميع أشكال العنف من قبل متطرفو داعش. (أنسامد).

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