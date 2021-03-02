بابا-العراق:منظمة فرسان مالطا تدعم المسيحيين والأقليات الأخرى

(أنسامد) - مارس 2 - روما - يبدأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارة الي العراق اعتبارا من 5 إلى 8 مارس في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة فيروس كورونا.



خلال الزيارة البابوية الأولى لخارج البلاد سيحتفل الحبر الأعظم بالقداس مع الأقلية المسيحية العراقية ، وسيسعي إلى إشراك ممثلي الديانات الأخرى.



سيبدأ البابا زيارته الي العراق في نينوي حيث تعمل وكالة الغوث الدولية مع منظمة فرسان مالطا -التي تعمل منذ عدة سنوات لمساعدة المسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية الضعيفة الذين تم طردهم وتعرضت منازلهم لجميع أشكال العنف من قبل متطرفو داعش. (أنسامد).