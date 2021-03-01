سفير إيطاليا في إسرائيل في إفتتاح أكاديمية بريرا

(أنسامد) - مارس 1 - روما - صرح السفير الإيطالي في إسرائيل ، جيانلويجي بينيديتي ،"تمثل أكاديمية بريرا للفنون الجميلة تميزا للنظام الأكاديمي الإيطالي الذي نفخر به جميعا في الخارج".



وأشار - متحدثا عن بعد في حفل افتتاح العام الأكاديمي الجديد للمؤسسة - بريرا تعد "نموذج استراتيجي ناجح ، والذي من خلال نشاطها تساهم في نقل أفضل صورة لإيطاليا على المستوى الدولي ، حيث يتم دمج الكفاءة والأسلوب ليصبحا وحدة واحدة من الجمال والكفاءة"، وفقا لبيان للسفارة .



أكاديمية الفنون الجميلة ببريرا (بالإيطالية: Accademia di Belle Arti di Brera) هي أكاديمية عامة للفنون الجميلة في ميلانو، إيطاليا، تأسست في عام 1776 من قبل ماريا تيريزا من النمسا، بأسلوب التنوير النموذجي، وتشترك في مباني مع مؤسسات ثقافية وعلمية أخرى .



تتكون الأكاديمية من ثلاثة أقسام: قسم الفنون التشكيلية، مع دورات في الفنون الزخرفية، والفن التصويري، والرسم والنحت. قسم التصميم والفن التطبيقي، الذي لديه دورات في ترميم الفن والتصميم للأعمال والتكنولوجيات الجديدة للفن والتصميم الرائع؛ وقسم الاتصال والتعليم في الفن، مع دورات في الحفاظ على التراث الثقافي ودراسة الفنون. (أنسامد).



