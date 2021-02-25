الحكومة الإيطالية:بقاء إجراءات مكافحة كورونا رغم الضغط

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - أكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أن الحكومة قررت الإبقاء على نفس الإجراءات المطبقة في البلاد ضد وباء كورونا ومقاومة الضغوط التي مارسها اليمين الوسط لإعادة فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة وغيرها من المناطق الحضرية بالإضافة إلى المطاعم في المساء.



وتابع سبيرانزا بالقول إنه لا توجد شروط لخفض الحذر في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية حيال الطوارئ الصحية.



وبين الوزير أن معدل انتشار الفيروس كان قريبا من اجتياز العتبة الأولى الحاسمة، مؤكدا أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الحذر.



وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى حملة التلقيح ضد الفيروس، مشيرا إلى أن الصفوف الحالية على الحصول على اللقاح قد تسبب ارتباك للبعض، لكن هناك ضوء في نهاية النفق مع بدء التلقيح.



وتطبق إيطاليا نظام مخاطر ضد كورونا ثلاثي المستويات. إلى جانب ذلك، فقد مدت السلطات حظر السفر بين المناطق حتى 27 ماس، في الوقت التي تسعى الحكومة لكبح جماح الفصائل الجديدة من الفيروس.



(أنسامد).

