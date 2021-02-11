السيسى لـ"المنفى": مصر ستواصل تقديم الدعم والمساندة لليبيين

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة، بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد، يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبى الذى كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق، وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار، مؤكداً مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين، سواء على الصعيد الاقتصادى والأمنى والعسكرى.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه التهنئة لـ"محمد المنفي" بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد. (أنسامد).



