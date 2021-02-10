وضع حرج للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى فرنسا من إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - شجبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية (MEDU) الوضع الخطير للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى فرنسا من إيطاليا عبر حدود جبال الألب الشمالية الشرقية.



قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية في بيان لها إن وضع المهاجرين الذين يحاولون عبور منطقة جبال الألب الشمالية الغربية للوصول إلى فرنسا من إيطاليا لا يزال حرجًا للغاية.



وقال البيان إن أقلية صغيرة فقط وصلت إلى إيطاليا عبر طريق وسط البحر المتوسط حيث وصل المهاجرون إلى المنطقة الحدودية في ظروف بدنية ونفسية بالغة الخطورة بسبب الصعوبات التي تعرضوا لها أثناء رحلتهم ، لا سيما على طول طريق البلقان يمرون خلال مخاطر على الحدود وملاجئ لمساعدة المهاجرين أبرزت المنظمة أن الثلوج ودرجات حرارة الشتاء المتجمدة تجعل الرحلة عبر الجبال خطيرة بشكل خاص.



وأشارت MEDU إلى أن المهاجرين قد يتعرضون لخطر الضياع ، أو الانهيار الجليدي أو انخفاض درجة حرارة الجسم ، كما أن عمليات إنقاذ المهاجرين تحدث بشكل يومي. علاوة على ذلك ، فإن العسكرة المتزايدة لقوات الحدود الفرنسية ممن يحاولون العبور لاختيار طرق أطول وأكثر خطورة ، مما يزيد من خطر وقوع حادث. كما أبلغت المنظمة عن زيادة في الضوابط ، ونوبات متكررة من التخويف من قبل شرطة الحدود ، وعمليات صد منهجية للمهاجرين. (أنسامد).



