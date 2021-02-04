ليبيا: أول دورة إيطالية في مجال أنثروبولوجيا الطب الشرعي

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - بدأ في العاصمة الليبية طرابلس أول برنامج يهدف إلى "تحسين التعاون " بين الشرطة الايطالية والليبية "في مجال أنثروبولوجيا الطب الشرعي وجمع الحمض النووي"، وذلك وفقا لتغريدة من سفارة إيطاليا .



نظمت دائرة الشرطة العلمية الإيطالية الدورات التدريبية لتحديث وتدعيم قدرات ضباط السلطة الليبية في إطار" البحث عن المفقودين والتعرف عليهم".



والجدير بالذكر أن أنثروبولوجيا الطب الشرعي هو النظام الذي يدرس الرفات البشرية في سياق التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية من أجل التعرف عليهم وتقديم معلومات مفيدة في التحقق من ظروف وأسباب الوفاة وفي تحديد أي الأشخاص المسؤولين. (أنسامد).

