تونس-ايطاليا:روميو وجولييت13 فبراير علي دار الاوبرا التونسية

(أنسامد) - يناير 27 - روما - يقام باليه روميو و جوليت علي دار الاوبرا التونسية يوم 13 فبراير القادم حيث استطاع لوكا بروني مصمم الرقصات والراقص والمدير الفني لشركة اوبلاس امبريا الشهيرة جلب "روميو وجولييت" إلى تونس من أجل الباليه المحلي لدار الأوبرا .



اقامة اوبرا روميو وجوليت علي مسرح الاوبرا التونسية تتوج عامين من التعاون المكثف مع الهيكل المسرحي الجديد لبلد شمال إفريقيا ، والذي شهد الولادة بفضل دعوة بعيدة النظر من المعهد الثقافي الإيطالي بتونس.



و يقول بروني عن مغامرته الفنية الجديدة ، التي ستشهد النور يوم 13 فبراير في القاعة الكبيرة بالمسرح التونسي انها عمل شجاع وفي نفس الوقت للتعبير عن الحب لفن الرقص ، ولا سيما اثناء المعاناة في هذه الفترة المعقدة.



الشغف لا ينقص لوكا بروني إلى جانب المهارات والاحتراف ، أبرزها قبل أيام زيارة ودعم وزير الثقافة المؤقت حبيب عمار ، الذي هنأ الفنان وراقصيه بعد حضور البروفات على العمل المتميز: معه سييم بلقوجة مدير مركز الرقص للبولو وفنون الرقص ، شخصية بلا منازع في عالم الرقص التونسي. "لذا فإن الرقص الإيطالي في العالم يواصل رحلته ، على الرغم من عقبات وتقلبات اللحظة العمل مستوحى من الدراما الأصلية لشكسبير ، والتي تسترجع أكثر النقاط تمثيلا. المؤدون في العرض هم راقصو باليه مسرح الأوبرا في تونس ، وهو جزء من Polo Danza e Arti Choreografiche: فرقة شابة تم إثرائها أيضًا بهذه المناسبة براقصين خارجيين آخرين تم اختيارهم خصيصًا لهذه المناسبة .



يقول بروني "أنا سعيد بشكل خاص بهذه التجربة الثانية هنا في تونس والتي توطد علاقة الاحترام والثقة المتبادلين مع أبطال المشهد الفني المحلي: أنا مقتنع أننا سنتمكن من التغلب على هذه اللحظة الصعبة التي تقوض بقاء العرض الحي بأكمله ، وبمجرد التغلب عليه للذهاب إلى أبعد من ذلك....هنا في تونس ، على الرغم من جميع القيود المفروضة ، لدينا فرصة التواجد في غرفة البروفة ، لتنفيذ إبداع فني وأيضًا لتقديمه ، وهذا شيء غير عادي! الشكر الجزيل لفريق Cité de la Culture بأكمله ، لجميع أولئك الذين يتمتعون بضرورة الاستمرار في إنكار الذات ليتجاوز العمل الفني كل الصعوبات.. جميع الراقصين نسرين الشبوني (مديرة Polo Danza Arti Choreografiche) ومالك السباعي الذي تم تعيينه مديرًا لبضعة أسابيع... الحيل الفنية لفرقة الباليه في دار الأوبرا ..كل هؤلاء يستحقون الشكر.. (أنسامد).

