تمثال القديس بطرس يعود إلى نحات عصر النهضة دوناتيلو

(أنسامد) - يناير 13 - روما - أنسامد - 13 يناير / كانون الثاني - يعود تمثال خشبي من القرن الخامس عشر للقديس بطرس إلى سيد عصر النهضة دوناتيلو.وقد تم تسليم العمل الفنى الذي أعيد حديثا بأمان يوم أمس الثلاثاء إلى معرض في مدينة ماركي في فابريانو. تم ترميم الثمثال في فلورنسا من قبل آنا فوليميني ، تحت إشراف علمي من بييرلويجي موريكوني ، مؤرخ فني في إدارة التراث الثقافي لماركي. لعدة قرون ، تم تجاهل التمثال ، المغطى بطبقات من الطلاء الزائد ، إلى حد كبير في كنيسة سان دومينيكو في فابريانو.و كان يعتقد أنه عمل من القرن التاسع عشر. كان مؤرخ الفن بجامعة بيروجيا ، فابيو مارسيلي ، أول من اقترح أنه كان دوناتيلو.و تم تأكيد ذلك لاحقا من قبل خبير دوناتيلو جيانكارلو جينتيليني. عندما تم وضع التمثال في مجموعة معرض "مالاجولي" ، قال عمدة فابريانو غابرييل سانتاريلي "هذه لحظة مهمة لمدينة فابريانو ، التي كنا ننتظرها منذ سنوات". ومن جهتها قالت مارتا مزة ، المشرفة على تراث فنون ماركي: نتمنى أن يستمتع بالعمل الآن أكبر عدد ممكن من الناس ".



والجدير بالذكر أن دوناتيلو (1386-13 ديسمبر 1466) كان النحات الأول لعصر النهضة المبكر. (أنسامد).



