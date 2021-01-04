الإتحاد الأوروبي يدعم أيطاليا ب 73 مليون يورو

أنسامد - 4 يناير / كانون الثاني- افقت المفوضية الأوروبية على مساعدة بقيمة 73.02 مليون يورو لشركة أليطاليا، وهي شبكة خطوط جوية رئيسية تعمل في إيطاليا ، مؤكدة أن الدعم يتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.



وبحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، تعتزم المساعدة تعويض شركة الطيران عن الأضرار التي لحقت بها على 19 مسارًا نتيجة فيروس كورونا المستجد بين 16 يونيو و 31 أكتوبر 2020 بسبب الإجراءات الطارئة المفروضة، لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر وجاء في البيان الصحفي: سيأخذ الدعم شكل منحة مباشرة بقيمة 73.02 مليون يورو، وهو ما يتوافق مع الأضرار المقدرة التي لحقت مباشرة بشركة الطيران في تلك الفترة وفقًا لتحليل مسار بخطى للطرق الـ 19 المؤهلة".



