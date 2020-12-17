إيطاليا: ضوءأخضر لبدء التطعيم ضد كورونا في بداية يناير 2021

أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول - أعطى مؤتمر الدولة والأقاليم، الضوء الأخضر لخطة تطعيم شامل ضد فيروس كورونا، قدمها المفوض الطوارئ، دومينيكو أركوري، لبدء تنفيذها خلال الأيام الأولى من شهر يناير المقبل.



ووفقا للمعلومات، فإن المفوض سوف يرسل اليوم إلى المناطق، كتيب تعليمات حول اللقاح، قبل أن يتبعه خلال الأسبوع، بتعليمات بشأن الإجراءات الإدارية.



ومن المقرر أن يتم تسليم 90% من الجرعات المطلوبة للمناطق، وذلك بعد تقديرات للعاملين بالصحة أنه لن يتم تطعيم 100% من الأشخاص.



وستبدأ حملة التطعيم في إيطاليا بمرحلة أولى تضم 1،833،975 جرعة لقاح مضاد لكورونا، طورتهشركة فايزر، وسوف يتم توزيع هذه الجرعات على الأقاليم بحسب مفوض الطوارئ.



ووفقا للمفوض، فإن المرحلة الاولى من التطعيم الشامل، ستستهدف الفئات التي حددتها الحكومة والبرلمان، كأولوية، مثل العاملون في القطاع الصحي والمجتمعي، الأشخاص العاملين في المستشفيات العامة والخاصة، والعاملين في دور الرعاية لكبار السن.



