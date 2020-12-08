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بابا الفاتيكان يزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس 2021
    أنسامد - 8 ديسمبر / كانون الأول - أعلن الفاتيكان اليوم ان البابا فرنسيس سيزور العراق يومي 5 و 8 مارس العام المقبل.

    وقال رئيس المكتب الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني إن الزيارة جاءت بناء على طلب السلطات العراقية والكنيسة الكاثوليكية المحلية.

    أضاف بروني ان البابا "سيزور بغداد سهل اور المرتبطة بإبراهيم ومدينة اربيل وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوي وإن جدول الزيارة سيصدر في الوقت المناسب.

    واشار بروني إنه "سيأخذ في الاعتبار تطور حالة الطوارئ الصحية ".العالمية
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