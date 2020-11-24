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مدرسة تونسية إيطالية تستقبل 20 طفلا تونسيا
من اليوم يذهبون إلى المعهد مجانا
    Scuola:20 bimbi tunisini a Istituto Italiano Hodierna Tunisi

    أنسامد - تونس ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني - إستقبل سفير إيطاليا لدى تونس ، لورنزو فنارة ، ووزير التربية والتعليم بالجمهورية التونسية فتحي السلاوتي دفعة جديدة من عشرين طفل تونسي يحضرون الآن مجانا المدرسة الإيطالية جي بي. هوديرنا ". والتمثيل الدبلوماسي الإيطالي معروف على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

    وقال السفير " إنها مبادرة قلبية ولفتة كرم من المدرسة الايطالية" ، مؤكدا على "الأولوية التي تعطيها إيطاليا لدعم التعليم في تونس كأداة الاستثمار الرئيسية في مستقبل أكثر أمنا ولمشاركة قيمنا الثقافية الأساسية "

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